Trasporto aereo: piloti di Kenya Airways tornano in servizio dopo revoca dello sciopero

- I piloti di Kenya Airways sono tornati in servizio dopo che il loro sindacato, la Kenya Airlines Pilots Association (Kalpa), ha revocato lo sciopero che ha causato l'interruzione dei voli per alcuni giorni. I piloti, scrive la stampa keniota, sono tornati a lavoro alle 06:00 ora locale (le 04:00 in Italia), come ordinato da un tribunale del lavoro che ieri ha stabilito che i lavoratori avrebbero dovuto riprendere il lavoro "incondizionatamente" in attesa della decisione di un altro tribunale sulla legalità dello sciopero. Il capo della corte, il giudice Anna Mwaure, ha anche stabilito che Kenya Airways dovrebbe consentire ai piloti di svolgere i propri compiti "senza molestie o intimidazioni". I piloti hanno protestato contro la sospensione dei loro contributi a un fondo pensione da parte del loro datore di lavoro. (Res)