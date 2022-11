Imprese: Spagna, Ohla intensifica gli sforzi per ridurre il debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 620 milioni di liquidità e circa 180 milioni di debito netto, i dirigenti dell'impresa di costruzioni ed infrastrutture spagnola Ohla sono decisi a lanciare nuovi messaggi rassicuranti dopo aver spiegato che il rischio di un elevato consumo di liquidità è stato attenuato grazie alla riduzione dei costi di struttura (da 240 milioni a 147 milioni all'anno). Come riferisce il quotidiano "El Pais", il primo passo prevedibile è la vendita della quota del 25 per cento della concessionaria ospedaliera canadese Chum, dopo il fallimento dell'accordo con il gruppo canadese Bbgi. Da questa operazione Ohla conta di chiudere un accodo superiore ai 65,1 milioni di euro. A ciò si aggiungeranno i proventi della cessione del 49 per cento del complesso alberghiero Old War Office a Londra (97,3 milioni) e al recupero della liquidità messa a garanzia di lavori già completati. (segue) (Spm)