Imprese: Spagna, Ohla intensifica gli sforzi per ridurre il debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bilanci del dipartimento finanziario includono anche l'aspettativa di successo nelle cause per i principali progetti in Qatar, Kuwait e Algeria e la partecipazione allo sviluppo commerciale e alberghiero di Canalejas a Madrid. Con tutto ciò, si ridurrà l'indebitamento e si alimenterà lo sviluppo della divisione concessioni, in cui Ohla ottiene tra il 15 ed il 15 per cento del capitale degli asset. L'impresa di costruzioni, ben radicata negli Stati Uniti, sta premendo sull'acceleratore delle nuove commesse e prevede un record storico nell'esercizio in corso di oltre 3,5 miliardi di euro. (Spm)