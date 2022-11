Tanzania: schianto lago Vittoria, esperti francesi arrivati nel Paese per partecipare alle indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti francesi delle indagini sulla sicurezza dell'aviazione civile sono arrivati in Tanzania per indagare sulle cause dello schianto di un aereo passeggeri, operato dalla compagnia Precision Air, precipitato domenica scorsa nel lago Vittoria con a bordo 43 persone, almeno 19 delle quali morte nell'incidente. Secondo quanto riferito in una nota dall'ambasciatore francese in Tanzania, Nabil Hajlaoui, la squadra dell'Ufficio francese di inchiesta e analisi per la sicurezza dell'aviazione civile (Bea) assisterà le autorità locali nell'inchiesta sull'incidente. Ieri un altro team di consulenti tecnici della società franco-italiana Atr - costruttrice dell'aereo precipitato - è arrivato in Tanzania per partecipare alle indagini. L'aereo, un turboelica Atr 42-500 prodotto dalla compagnia franco-italiana, era partito dalla capitale commerciale Dar es Salaam ed è precipitato in acqua durante una tempesta mentre stava cercando di atterrare in un aeroporto vicino, secondo quanto riferito dal primo ministro tanzaniano Kassim Majaliwa e dalla stessa compagnia aerea. Majaliwa ha affermato che gli investigatori hanno avviato un'indagine su ciò che è accaduto e gli esperti affermano che potrebbero volerci mesi. Secondo le norme internazionali, l'indagine condotta a livello locale includerebbe solitamente la partecipazione delle autorità in Francia, dove è stato progettato l'aereo, e in Canada, dove sono stati sviluppati i suoi motori Pratt & Whitney. (Res)