Pensioni: Giorgetti, a breve firma decreto per adeguamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sto procedendo alla firma del decreto per l’adeguamento delle pensioni in base alle risultanze dei dati Istat, come previsto dalla normativa vigente, si determinerà un aumento della relativa spesa del 7,3 per cento". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in audizione nelle commissioni speciali congiunte di Camera e Senato nell’ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef). "Decreto che firmerò appena esco di qui”, ha annunciato.(Rin)