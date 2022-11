Serbia: ministra Energia a colloquio con direttore compagnia petrolifera Nis su sicurezza forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Energia serba, Dubravka Djedovic, ha incontrato ieri il direttore generale dell'industria petrolifera della Serbia (Nis), Kirill Tyurdenev, per fare il punto sulla fornitura del mercato interno di petrolio e derivati del petrolio. Lo riporta la stampa locale, secondo cui Djedovic nell'incontro ha evidenziato che la cosa più importante è garantire un approvvigionamento sicuro del mercato interno con i derivati del petrolio, nonché quantità sufficienti di petrolio greggio per il buon funzionamento della raffineria di Pancevo. "Anche dopo il 5 dicembre, quando entrerà in vigore l'ottavo pacchetto di sanzioni dell'Unione europea contro la Russia, sarà assicurata la consegna regolare di tutti i tipi di petrolio disponibili sul mercato libero, i quali manterranno la sicurezza dell'approvvigionamento alla raffineria di Pancevo", ha assicurato la ministra, specificando che "una quantità significativa di petrolio che importiamo non proviene dai territori dei Paesi sanzionati". (segue) (Seb)