Serbia: ministra Energia a colloquio con direttore compagnia petrolifera Nis su sicurezza forniture (2)

- Il direttore generale di Nis ha sottolineato che la compagnia, in quanto azienda socialmente responsabile, "comprende appieno le priorità e le circostanze imprevedibili" in cui l'industria petrolifera si trova attualmente a livello mondiale. "Grazie a una pianificazione tempestiva, Nis fornirà sufficienti quantità di petrolio per la raffineria di Pancevo anche dopo il 5 dicembre la quale continuerà a funzionare alla massima capacità", ha assicurato Tyurdenev. "Per il prossimo anno stiamo pianificando investimenti nelle fonti di energia rinnovabile, così come la continuazione dei nostri progetti socialmente responsabili", ha concluso. (Seb)