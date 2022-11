Usa: Colorado, senatore democratico Bennett vicino alla rielezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico del Colorado, Michael Bennett, otterrà la rielezione, secondo le proiezioni diffuse dall'emittente televisiva "Cnn" dopo le elezioni di medio termine che si sono tenute ieri negli Stati Uniti. Bennett, eletto per la prima volta nel 2010, si è presentato al voto da una posizione di vantaggio nei sondaggi, ma il suo avversario repubblicano Joe O'Dea - amministratore delegato di una compagnia di costruzioni - era stato protagonista negli ultimi mesi di una campagna elettorale di discreto successo, adottando a volte posizioni in contrasto con il suo stesso partito. (Was)