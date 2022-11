Usa: Biden si congratula per vittorie dei democratici in Maryland, Illinois e Virginia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha telefonato ad una serie di candidati democratici alle elezioni di medio termine, dopo che le proiezioni hanno confermato alcune vittorie in Maryland, in Illinois e in Virginia. La Casa Bianca ha annunciato in una nota che il presidente si è congratulato con il senatore democratico Chris Van Hollen per la sua rielezione in Maryland; con il governatore democratico J.B. Pritzker, confermato all’incarico di governatore dello Stato dell’Illinois; e con la rappresentante democratica Jennifer Wexton, per la sua vittoria nel decimo distretto della Virginia. (Was)