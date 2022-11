Usa: Virginia, la democratica Spanberger difende un importante seggio alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata democratica Abigail Spanberger ha sconfitto l'avversaria repubblicana Yesli Vega nel settimo distretto congressuale della Virginia, ottenendo così un nuovo mandato alla Camera dei rappresentanti Usa. Lo annunciano le emittenti televisive "Cnn" e "Nbc", all'indomani delle elezioni di medio termine che si sono tenute negli Stati Uniti. La vittoria di Spanberger, ex agente della Cia, è un segnale importante per i Democratici, dal momento che il settimo distretto della Virginia è solitamente ritenuto un indicatore del generale andamento delle elezioni negli Stati Uniti. (Was)