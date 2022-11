Usa: Georgia, il repubblicano Kemp rieletto governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Georgia, Brian Kemp, ha ottenuto un secondo mandato alla guida dello Stato, sconfiggendo per la seconda volta la sua avversaria democratica Stacey Abrams. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui la candidata democratica ha già riconosciuto la sconfitta. La sfida tra Kemp e Abrams è stata tra le più seguite a livello nazionale nei mesi scorsi: Abrams, che nel 2018 era arrivata vicinissima alla vittoria, ha annunciato l'intenzione di ricandidarsi alla guida della Georgia già alla fine dello scorso anno. I Democratici hanno ottenuto in Georgia una importante vittoria alle elezioni presidenziali del 2020, cui il partito ha attribuito il merito in buona parte proprio agli sforzi di mobilitazione dell'elettorato profusi da Abrams. (Was)