Usa: elezioni di medio termine, repubblicano Graham deluso dai primi segnali delle urne

- Il senatore repubblicano Lindsey Graham ha espresso delusione per i primi risultati emersi dalle urne, a poche ore di distanza dalla chiusura dei seggi delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. "Decisamente non c'è stata un'onda repubblicana, questo è dannatamente sicuro", ha affermato il Senatore ai microfoni dell'emittente televisiva "Nbc" durante la notte del voto. Le proiezioni e i primi risultati fotografano un'elezione molto combattuta, con alcune importanti vittorie dei Repubblicani - ad esempio nella Florida, che si conferma sempre più uno Stato di solido orientamento conservatore - ma senza successi clamorosi negli Stati e nei distretti da cui dipenderanno gli equilibri a Camera e Senato. Proprio commentando il possibile esito delle elezioni per il Senato, Graham ha dichiarato che "a giochi fatti, emergerà una maggioranza di 51 o 52 seggi": cruciali, in questo senso, restano le elezioni in Nevada, Georgia e Pennsylvania, dove al momento i Democratici appaiono in vantaggio. Grahm ha anche criticato apertamente alcuni dei candidati più vicini all'ex presidente Donald Trump, incluso Don Bolduc, che ha già perso la corsa per un seggio al Senato nel New Hampshire: "Quando perdi così tanto terreno rispetto al candidato governatore del tuo Stato, significa che probabilmente hai sbagliato qualcosa", ha affermato il veterano repubblicano. (Was)