Giappone: attivo partite correnti ai minimi da otto anni nel primo semestre

- L'attivo delle partite correnti del Giappone si è più che dimezzato nel primo semestre 2022 a 4.850 miliardi di yen (circa 33 miliardi di dollari). Lo certificano gli ultimi dati ufficiali pubblicati oggi dal ministero delle Finanze di quel Paese. Sul bilancio delle partite correnti, scivolato ai minimi da otto anni, gravano il forte aumento del costo delle importazioni e la svalutazione dello yen. Nei primi sei mesi dell'anno il Giappone ha accumulato un disavanzo commerciale di 9.230 miliardi di yen: le importazioni sono aumentate del 47,1 per cento annuo a 58.760 miliardi di yen, mentre le esportazioni sono aumentate del 21,3 per cento a 49.520 miliardi di yen, un dato che rappresenterebbe di per sé un record positivo, grazie ad un boom delle esportazioni di automobili e acciaio. (Git)