Usa: repubblicani in corsa per conquistare la Camera, ma al Senato sorprese positive per i democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A diverse ore dalla chiusura dei seggi negli Stati Uniti, dove ieri si sono tenute le elezioni di medio termine, il Partito democratico osserva con rinnovata speranza le operazioni di spoglio dei voti nei principali Stati contesi, dove al momento resta incerta l'assegnazione dei pochi seggi da cui dipenderanno gli equilibri politici al Senato federale. Come riconosciuto da diversi esponenti di primo piano del Partito repubblicano, dopo lo scoccare della mezzanotte negli Usa appare chiaro che la "onda rossa" ipotizzata da diversi sondaggisti nelle ultime settimane non si è verificata, nonostante l'insoddisfazione diffusa dell'elettorato statunitense per l'inflazione crescente e il clima di insicurezza percepita nelle grandi città del Paese. I Repubblicani hanno ottenuto vittorie convincenti in Ohio e in Florida, Stato che dopo la rielezione a governatore di Ron DeSantis e del senatore Marco Rubio conferma il suo netto orientamento conservatore. I democratici hanno vinto l'importante elezione per il Senato nel New Hampshire, dove Maggie Hassan ha ottenuto un nuovo mandato; nell'Ohio, invece, ha avuto la meglio il repubblicano J.D. Vance, sostenuto dall'ex presidente Donald Trump. In Pennsylvania, uno degli Stati che faranno da ago della bilancia al Senato federale, le proiezioni indicano il democratico John Fetterman vincerà contro il suo avversario repubblicano Mehmet Oz, e in Georgia il repubblicano Herschel Walker e il democratico Raphael Marnock mantengono un testa a testa di cui è difficile prevedere l'esito. (segue) (Was)