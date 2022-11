Usa: repubblicani in corsa per conquistare la Camera, ma al Senato sorprese positive per i democratici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte delle elezioni per la Camera dei rappresentanti, i Repubblicani hanno strappato ai democratici due seggi contesi: uno in Georgia, dove Rich McCormick ha avuto la meglio sul democratico Bob Christian, e uno in Virginia, dove Jen Kiggans ha conquistato il seggio della deputata democratica uscente Elaine Luria. I Democratici, però, hanno mantenuto la presa altri due importanti distretti congressuali della Virginia, con la riconferma delle deputate Jennifer Wexton e Abigail Spanberger. Nel Rhode Island, inoltre, il democratico Seth Magaziner ha strappato al repubblicano Allan Fung un distretto che i sondaggi attribuivano al fronte conservatore. Indipendentemente dagli equilibri politici, nella notte sono già stati annunciate alcune elezioni a loro modo storiche. La repubblicana Sarah Huckabee Sanders è la prima donna eletta governatrice dell'Arkansas, mentre il democratico Wes Moore è il primo afroamericano eletto governatore del Maryland. In Florida, il 25enne democratico Maxwell Frost è stato eletto alla Camera: è il primo deputato a rappresentare la cosiddetta "generazione Z", dei nati dalla fine degli anni Novanta. Nel Massachusetts, la democratica Maura Healey è la prima donna lesbica eletta governatrice nella storia degli Stati Uniti, mentre il repubblicano Markwayne Mullin sarà il primo nativo americano a rappresentare l'Oklahoma al Senato federale. Il Pennsylvania ha eletto per la prima volta un'afroamericana alla Camera, la democratica Summr Lee, mentre la sua compagna di partito Becca Balint è la prima donna eletta al Congresso nel Vermont. (Was)