Usa: Trump critica candidati repubblicani al Senato sconfitti in Colorado e New Hampshire

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato i candidati al Senato del Partito repubblicano in Colorado e New Hampshire, Joe O'Dea e Don Bolduc, che ieri hanno perso le rispettive elezioni contro i loro avversari democratici. "Joe O'Dea ha perso alla grande! Rendiamo di nuovo grande l'America!" ha scritto Trump sul suo profilo nel social media "Truth". O'Dea aveva consumato una netta rottura politica con Trump già in occasione delle elezioni presidenziali del 2020, e i due erano stati protagonisti negli ultimi due anni di diversi diverbi a distanza. Trump ha criticato anche Bolduc, candidato a lui vicino che però nei mesi scorsi si era detto convinto della regolarità delle ultime elezioni presidenziali. "Don Bolduc era un tipo a posto, ma ha perso oggi dopo aver disconosciuto la sua precedente posizione in merito alle frodi elettorali alle presidenziali 2020. Se si fosse mantenuto forte e sincero, avrebbe vinto facilmente. Ha imparato una lezione!", ha scritto l'ex presidente. (Was)