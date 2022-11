Usa: exit poll, la maggior parte degli elettori non vuole che Biden si ricandidi nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di due terzi dei cittadini statunitensi che hanno preso parte alle elezioni di medio termine per la Camera dei rappresentanti Usa non vogliono che il presidente Joe Biden si candidi per un secondo mandato alla Casa Bianca nel 2024. E' quanto emerge da un exit poll effettuato dall'emittente televisiva "Cnn" e da Edison Research. Secondo il sondaggio, più di sette elettori indipendenti su dieci, e circa nove repubblicani su dieci, ritengono che Biden non dovrebbe tentare di ottenere un secondo mandato. A sostegno di una ricandidatura di Biden si sono espressi inoltre meno di sei elettori democratici su dieci. L'ex presidente Donald Trump ha raccolto però opinioni altrettanto negative: contro l'ipotesi di una sua candidatura alla Casa Bianca nel 2024 si sono espressi i due terzi degli elettori indipendenti consultati, e nove elettori democratici su dieci, mentre circa i due terzi dei repubblicani sosterrebbero una candidatura dell'ex presidente. (Was)