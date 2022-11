© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gavin Williamson ha rassegnato le dimissioni da viceministro del governo del nuovo premier britannico, Rishi Sunak, dopo le accuse - rivelate dal "The Guardian" - di aver detto a un alto funzionario di "tagliarsi la gola". Williamson, in passato, era anche stato accusato di aver attaccato con offese e atti "poco etici e morali" la collega Tory Wendy Morton, rea di non averlo invitato ai funerali della regina. (Rel)