- La cestista statunitense Brittney Griner è stata trasferita dalla sua prigione in Russia il 4 novembre ed è "in viaggio verso una colonia penale". È quanto riferisce un comunicato stampa pubblicato oggi dai suoi avvocati che affermano di non avere “alcuna informazione su dove si trovi esattamente” ora o sulla sua “destinazione finale”. In precedenza Griner era detenuta in una struttura nei pressi di Mosca. (Res)