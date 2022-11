Siria: ong, 15 morti in raid su convoglio milizie filo-iraniane al confine con l'Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 15 persone sarebbero morte in un attacco aereo che ha preso di mira un convoglio delle milizie filo-iraniane presso il valico di frontiera di Al Qaim, tra Iraq e Siria. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo. L’attacco ha preso di mira “camion carichi di armi e autocisterne” che stavano attraversando il valico. Secondo una fonte della sicurezza citata dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, i camion cisterna provenivano dall’Iran e si stavano dirigendo verso il Libano attraverso la Siria. (Res)