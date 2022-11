Usa: Pennsylvania, democratico Fetterman ringrazia elettori dopo la vittoria per il Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicegovernatore democratico della Pennsylvania John Fetterman ha ringraziato pubblicamente gli elettori di quello Stato, dove secondo le proiezioni ha vinto la cruciale elezione per un seggio al Senato federale Usa, sconfiggendo il suo avversario repubblicano Oz. "Sono onorato. Grazie davvero", ha dichiarato il democratico, richiamando lo slogan della sua campagna elettorale: "Ogni contea, ogni voto". "Sono orgoglioso della piattaforma della nostra campagna: proteggere il diritto di scelta delle donne, aumentare il salario minimo, combattere (per) la sindacalizzazione", ha detto il candidato democratico, che lo scorso maggio è stato vittima di un aneurisma cerebrale. "L'assistenza sanitaria è un diritto umano fondamentale. Mi ha salvato la vita, e dovrebbe essere lì anche per voi se ne avrete bisogno". La vittoria di Fetterman riduce drasticamente la possibilità dei Repubblicani di invertire i rapporti di forza al Senato federale. Lo scontro tra Fetterman e Oz è stato al centro della cronaca politica statunitense nelle scorse settimane: il candidato democratico, vittima di un aneurisma, aveva visto erodersi un consistente vantaggio nei sondaggi, specie dopo l'unico dibattito televisivo con Oz, durante il quale erano apparse evidenti alcune difficoltà di comunicazione dovute proprio ai suoi recenti problemi di salute. (Was)