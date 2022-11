Coree: forze armate sudcoreane recuperano resti di missile nordcoreano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Corea del Sud hanno annunciato oggi d'aver recuperato e analizzato rottami di un missile recentemente lanciato dalla Corea del Nord attraverso il confine marittimo di fatto tra i due Paesi. I rottami apparterrebbero a un missile balistico a corto raggio SA-5, utilizzabile sia come missile terra-aria, sia per attacchi contro obiettivi terrestri. La Corea del Nord ha lanciato decine di missili balistici la scorsa settimana, in risposta alle vaste esercitazioni congiunte intraprese dalle forze armate di Corea del Sud e Stati Uniti. Il 2 novembre scorso, in particolare, Pyongyang ha lanciato più di 20 missili, incluso un missile balistico a corto raggio che ha attraversato il confine marittimo di fatto tra i due Paesi, inabissandosi a poche decine di chilometri dall'isola sudcoreana di Ulleungdo, in acque profonde circa 1.500 metri. Secondo Seul, l'episodio è il primo nel suo genere dall'armistizio che pose fine alla Guerra di Corea, nel 1953. In risposta, Seul ha lanciato il giorno successivo tre missili aria-terra oltre il confine marittimo tra i due Paesi. (segue) (Git)