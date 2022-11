Usa: Florida, il repubblicano Ron DeSantis verso la rielezione a governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, otterrà un secondo mandato alla guida di quello Stato Usa. Lo anticipano le proiezioni dell'emittente televisiva "Cnn", secondo cui DeSantis - figura di primo piano del fronte conservatore, dato come probabile candidato alla presidenza Usa nel 2024 - avrà la meglio sul suo avversario democratico Charlie Crist. Nel corso della campagna che ha preceduto le elezioni di medio termine, DeSantis ha dedicato poca attenzione al suo avversario diretto, concentrandosi invece sul presidente degli Stati Uniti Joe Biden e sulla critica delle sue politiche a livello nazionale: un segnale dell'intenzione di DeSantis di tentare la scalata alla Casa Bianca. La campagna elettorale del governatore uscente ha accumulato nelle scorse settimane un vantaggio di oltre 31 milioni di dollari su quella del suo avversario democratico: come evidenziato dalla stampa Usa, circa la metà dei 200 milioni di dollari raccolti da DeSantis provenivano da donazioni di 50mila dollari o superiori, ma il governatore uscente ha anche raccolto un gran numero di piccole donazioni. Il democratico Crist, invece, ha faticato a raccogliere consensi negli ultimi mesi, dopo aver sconfitto alle primarie del Partito democratico la commissaria all'Agricoltura Nikki Fried. Durante la campagna elettorale, DeSantis ha promesso in caso di vittoria di allentare le restrizioni al porto d'armi e di "espandere le protezioni pro-vita", senza precisare però la natura di eventuali nuovi interventi a limitazione del diritto all'aborto. (Was)