Usa: ex portavoce di Trump verso elezione a governatrice in Arkansas

- Sarah Huckabee Sanders, già portavoce della Casa Bianca durante l’amministrazione di Donald Trump, sarà la nuova governatrice dell’Arkansas, diventando la prima donna a ricoprire tale carica nella storia dello Stato. Stando alle prime proiezioni, la figlia dell’ex governatore Mike Huckabee ha battuto il candidato democratico, Chris Jones, per il seggio lasciato vacante dal repubblicano Asa Hutchinson, che ha raggiunto il limite di mandati consecutivi per l’incarico. Il risultato dell’elezione era ampiamente previsto: in Arkansas non viene eletto un governatore democratico dal 2010. (Was)