Usa: exit poll, in Pennsylvania elettori divisi sulla salute del candidato democratico Fetterman

- La salute del candidato del Partito democratico al Senato in Pennsylvania John Fetterman, vittima di un aneurisma lo scorso maggio, divide l'elettorato di quello Stato, recatosi alle urne ieri per le elezioni di medio termine. E' quanto emerge dai primi exit poll effettuati dall'emittente televisiva "Cnn" e da Edison Research, in uno Stato chiave per la definizione dei futuri equilibri politici al Senato federale degli Stati Uniti. Più di un terzo degli elettori intervistati all'uscita dalle urne ha affermato di dare importanza soprattutto alle posizioni politiche dei candidati al Senato, ma circa la metà ha espresso dubbi in merito alla capacità del candidato democratico di servire lo Stato a Washington. oltre la metà degli elettori di sesso maschile ha dichiarato di aver votato per il candidato repubblicano, Mehmet Oz, mentre la maggioranza delle elettrici ha affermato di aver sostenuto il candidato democratico. Fetterman, vicegovernatore della Pennsylvania, è stato vittima di un aneurisma la scorsa primavera, poco prima di vincere le primarie del suo partito. Nelle ultime settimane il candidato democratico ha dato prova di difficoltà comunicative, e il suo reale stato di salute è stato oggetto di polemiche e di un acceso dibattito politico. L'avversario repubblicano di Fetterna, Mehmet Oz, è stato protagonista di una significativa rimonta nei sondaggi in vista del voto, ma quattro elettori su 10 gli rimproverano uno scarso radicamento territoriale: Oz, infatti, si è trasferito in Pennsylvania solo nel 2020, dopo aver vissuto per decenni nel New Jersey. (Was)