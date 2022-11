Usa: Florida, governatore DeSantis ringrazia elettori per una "vittoria storica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha rivendicato la vittoria poche ore dopo la chiusura delle urne per le elezioni di medio termine, che si sono tenute ieri negli Stati Uniti. DeSantis ha ringraziato gli elettori del suo Stato per aver sostenuto la sua agenda politica: "Grazie per averci onorati con una vittoria storica", ha dichiarato il governatore, aggiungendo che le elezioni che si sono tenute in Florida "riscrivono la mappa politica" degli Stati Uniti. Secondo le proiezioni dell'emittente televisiva "Cnn", DeSantis ha ottenuto un secondo mandato alla guida della Florida, sconfiggendo il suo avversario democratico Charlie Crist. DeSantis, dato come probabile candidato alla Casa Bianca nel 2024, ha dedicato poca attenzione al suo avversario diretto nel corso della campagna elettorale, concentrandosi invece sul presidente degli Stati Uniti Joe Biden e sulla critica delle politiche a livello nazionale: un segnale dell'intenzione del governatore di tentare la scalata alla Casa Bianca. (segue) (Was)