Usa: Florida, governatore DeSantis ringrazia elettori per una "vittoria storica" (2)

La campagna elettorale del governatore uscente ha accumulato nelle scorse settimane un vantaggio di oltre 31 milioni di dollari su quella del suo avversario democratico: come evidenziato dalla stampa Usa, circa la metà dei 200 milioni di dollari raccolti da DeSantis provenivano da donazioni di 50mila dollari o superiori, ma il governatore uscente ha anche raccolto un gran numero di piccole donazioni da tutto lo Stato. Il democratico Crist, invece, ha faticato a raccogliere consensi negli ultimi mesi, dopo aver sconfitto alle primarie del Partito democratico la commissaria all'Agricoltura Nikki Fried. Durante la campagna elettorale, DeSantis ha promesso in caso di vittoria di allentare le restrizioni al porto d'armi e ad "espandere le protezioni pro-vita", senza precisare però la natura di eventuali nuovi interventi a limitazione del diritto all'aborto.