Usa: Florida, Repubblicani conquistano il primo seggio alla Camera

- Il Partito repubblicano ha strappato ai Democratici il primo seggio alla Camera dei rappresentanti Usa: secondo i media statunitensi, il candidato repubblicano Cory Mills ha vinto l'elezione per il settimo distretto congressuale in Florida, conquistando il seggio della democratica Stephanie Murphy, che ha annunciato il proprio ritiro alla fine del suo attuale mandato. La vittoria di Mills, in un distretto di orientamento fortemente conservatore a seguito delle ultime modifiche alla mappa elettorale in Florida, consegna ai Repubblicani uno dei sei seggi necessari ad assumere il controllo della Camera dei rappresentanti. (Was)