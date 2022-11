Usa: Biden, giro di congratulazioni per le prime vittorie dei democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha telefonato ad una serie di candidati democratici alle elezioni di medio termine, dopo che le principali proiezioni hanno annunciato la vittoria delle rispettive corse. Secondo quanto riferisce la Casa Bianca, il presidente ha fatto le sue congratulazioni a Maura Healey, eletta governatrice in Massachusetts al posto del repubblicano Charlie Baker; a Dan McKee, rieletto all’incarico di governatore nel Rhode Island; a Peter Welch, eletto senatore per il Vermont; al governatore del Colorado, Jared Polis; al leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer; e ai rappresentanti Lisa Blunt Rochester e Jared Polis. (Was)