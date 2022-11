© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato repubblicano Rich McCormick vincerà le elezioni nel sesto distretto congressuale della Georgia, Stato chiave per la definizione degli esiti delle elezioni di medio termine. Lo anticipano le proiezioni dell'emittente televisiva "Cnn", che danno vincente McCormick sul suo avversario democratico Bob Christian nell'elezione per l'assegnazione di un seggio alla Camera dei rappresentanti. (Was)