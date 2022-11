Usa: “New York Times”, in Pennsylvania lieve vantaggio dei democratici per la corsa al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corsa per il seggio della Pennsylvania al Senato degli Stati Uniti al momento vede favorito il candidato democratico, John Fetterman. Secondo le rilevazioni effettuate dal “New York Times”, il vice governatore dello Stato sta riuscendo a conservare un sottile vantaggio rispetto all’avversario repubblicano, Mehmet Oz, in tutte le contee che hanno ultimato il conteggio dei voti. Nel frattempo, il segretario di Stato incaricato della Pennsylvania, Leigh Chapman, ha esortato gli elettori e gli organi di stampa ad essere “pazienti”, perché a causa di una serie di rallentamenti “potrebbero volerci giorni” prima di completare il conteggio dei voti. “Gli scrutinatori sono consapevoli del fatto che gli occhi di tutti sono puntati sul nostro Stato, ma l’accuratezza è più importante della velocità”, ha detto, aggiungendo che nelle 67 contee dello Stato si sono verificati una serie di ritardi nell’apertura di alcuni seggi, interruzioni di corrente e anche una fuga di gas presso i seggi elettorali. Incidenti che sono stati “prontamente risolti”, ma che hanno determinato qualche ritardo nel conteggio. (Was)