Usa: il senatore repubblicano Chuck Grassley vince ottavo mandato in Iowa

- Il senatore repubblicano Chuck Grassley ha ottenuto l’ottavo mandato consecutivo al Senato Usa per lo Stato dell’Iowa. Lo anticipano le proiezioni della “Cnn”, aggiungendo che a gennaio Grassley diventerà il senatore statunitense più longevo attualmente in carica, superando il collega Patrick Leahy, democratico del Vermont che ha da poco annunciato il suo ritiro. Grassley, eletto senatore nel 1980, ha vinto contro il candidato democratico Mike Franken, ammiraglio della Marina in pensione che ha ricevuto poco sostegno dal Comitato nazionale del suo partito. (Was)