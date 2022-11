Usa: New Hampshire, democratici verso la vittoria in un voto cruciale per gli equilibri al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice democratica del New Hampshire, Maggie Hassan, otterrà un secondo mandato, sconfiggendo il suo avversario repubblicano Don Bolduc e riconfermando il collocamento politico di un seggio cruciale per il mantenimento della maggioranza democratica al Senato federale Usa. Lo anticipano le proiezioni diffuse dall'emittente televisiva "Cnn" poche ore dopo la chiusura dei seggi per le elezioni di medio termine Usa. Le emittenti "Nbc" e "Abc" hanno già attribuito la vittoria alla senatrice democratica uscente, che ha mantenuto un consistente vantaggio nei sondaggi durante l'intera campagna elettorale. Bolduc, ex generale dell'Esercito vicino all'ex presidente Donald Trump, è stato sostenuto con forza dal Partito nazionale repubblicano sino allo scorso autunno, quando le speranze di sconfiggere la democratica Hassan si sono scontrate con l'inamovibilità dei sondaggi. (Was)