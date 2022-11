Usa: Ohio, il repubblicano Vance verso la vittoria nell'elezione per il Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato repubblicano J.D. Vence ha vinto l'elezione per un seggio al Senato federale in Ohio, secondo le proiezioni diffuse dall'emittente televisiva "Cnn" dopo le elezioni di medio termine che si sono tenute ieri negli Stati Uniti. Il candidato repubblicano, che la scorsa primavera ha avuto la meglio alle primarie del suo partito dopo aver incassato il sostegno dell'ex presidente Donald Trump, ha sconfitto il veterano democratico Tim Ryan, che ha servito come deputato a Washington per vent'anni. (Was)