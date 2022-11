Usa: Carolina del Nord, repubblicani conservano seggio al Senato con la vittoria di Richard Burr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato repubblicano Ted Budd ha vinto l’elezione per un seggio al Senato federale nella Carolina del Nord. Secondo le proiezioni diffuse dall’emittente “Cnn”, dopo le elezioni di medio termine che si sono tenute ieri negli Stati Uniti, il rappresentante repubblicano per il tredicesimo distretto dello Stato ha sconfitto la candidata democratica, l’ex giudice della Corte suprema statale Cheri Beasley, per il seggio lasciato vacante dal senatore repubblicano Richard Burr. Budd era favorito nei sondaggi, ma la corsa era comunque considerata competitiva dai democratici, per strappare la maggioranza al Senato. (Was)