Usa: California, il democratico Gavin Newsom vince un secondo mandato da governatore

- Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha vinto un secondo mandato alla guida dello Stato contro il candidato democratico, il senatore statale Brian Dahle. Lo anticipano le ultime proiezioni dell’emittente “Cnn” sulle elezioni di medio termine che si sono tenute ieri negli Stati Uniti. Già un anno fa, il governatore democratico ha resistito al tentativo dei repubblicani di rimuoverlo dall’incarico, in protesta per le restrizioni adottate dallo Stato per il contrasto alla diffusione del Covid-19. (Was)