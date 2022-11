Usa: New York, la democratica Hochul eletta governatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice democratica di New York, Kathy Hochul, ha sconfitto il suo sfidante repubblicano Lee Zeldin, e ha conquistato il primo mandato completo alla guida di quello Stato Usa. Lo riferiscono le emittenti televisive "Nbc News" e "Abc News". La governatrice democratica si era mantenuta costantemente in vantaggio nei sondaggi nei mesi che hanno preceduto le elezioni di medio termine, ma nelle scorse settimane il suo avversario repubblicano aveva recuperato terreno, e il divario tra i due si era ridotto a una manciata di punti percentuali. Hochul, già vice dell'ex governatore democratico Andrew Cuomo, ha preso il suo posto alla fine dello scorso anno, quando Cuomo ha rassegnato le dimissioni a seguito di accuse di molestie sessuali. Hochul è diventata così la prima donna ad assumere la carica di governatore dello Stato di New York. (Was)