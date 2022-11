Usa: elezioni medio termine, attesi ritardi nel conteggio dei voti in Nevada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della contea di Clark, in Nevada, non si aspettano di completare il conteggio dei voti entro la notte di martedì 8 novembre, e il risultato ufficiale di una delle corse più importanti per il controllo del Senato Usa dopo le elezioni di medio termine potrebbe essere rinviato alla giornata di mercoledì. L’ufficio del segretario di Stato del Nevada ha fatto sapere che i voti per corrispondenza arrivati nella giornata di martedì non saranno conteggiati subito. (Was)