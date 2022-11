Usa: il democratico Landsman verso la vittoria per un seggio cruciale alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il democratico Greg Landsman ha sconfitto il deputato repubblicano uscente Steve Chabot nel primo distretto congressuale dell'Ohio, in un voto importante per determinare gli equilibri politici alla Camera dei rappresentanti Usa. Lo anticipano le proiezioni diffuse dall'emittente televisiva "Cnn" dopo le elezioni di medio termine che si sono tenute ieri negli Stati Uniti. Landsman, membro del consiglio cittadino di Cincinnati, è uno dei pochi candidati democratici presentatosi alle elezioni in netto vantaggio in uno dei seggi della Camera controllati dai Repubblicani. (Was)