Usa: urne chiuse in 6 Stati, attesa per i risultati in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le urne sono state chiuse all’ultimo dei seggi elettorali in Georgia, uno stato considerato strategico per stabilire chi avrà la maggioranza al Senato Usa dopo le elezioni di medio termine. Insieme alla Georgia, le urne sono state chiuse in Indiana, in Kentucky, nella Carolina del Sud, in Vermont e in Virginia. Gli occhi degli analisti sono comunque puntati sulla Georgia, dove il senatore democratico in carica, Raphael Warnock, sta correndo per un nuovo mandato contro l’ex giocatore di football Herschel Walker, sostenuto dall’ex presidente Usa Donald Trump. Attesa anche per la corsa all’incarico di governatore: il repubblicano attualmente in carica, Brian Kemp, è attualmente favorito nei sondaggi, rispetto all’avversaria democratica, Stacey Abrams. (Was)