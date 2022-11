Usa: Arizona, repubblicani chiedono a tribunale di estendere orario di apertura dei seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale dei repubblicani ha annunciato di aver fatto ricorso alle autorità giudiziarie per chiedere una estensione dell’orario di apertura dei seggi in Arizona. In una nota, il Comitato ha motivato la decisione ricordando che i problemi tecnici che da questa mattina hanno interessato le macchine per il conteggio dei voti nella contea di Maricopa hanno causato ritardi nella registrazione degli elettori. (Was)