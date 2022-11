© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano dell’Ohio, Mike DeWine, vincerà la sua corsa per un nuovo mandato alla guida dello Stato. In base alle proiezioni della “Cnn”, DeWine batterà la candidata democratica Nan Whaley. L’ultimo seggio elettorale nello Stato ha chiuso alle ore 19:30 locali (1:30 in Italia). (Was)