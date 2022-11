Usa: Mississippi, attacchi informatici contro siti istituzionali nel pieno delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato Usa del Mississippi ha denunciato una "interruzione prolungata" del sito web statale per le elezioni, durante le elezioni di medio termine tenutesi ieri negli Stati Uniti. Lo ha riferito un funzionario dell'Agenzia Usa per la sicurezza informatica e delle infrastrutture. Nelle scorse ore, diversi Stati Usa hanno segnalato tentativi di attacchi informatici ai loro siti web nel pieno delle elezioni di medio termine, ma il Mississippi è il solo ad aver subito un attacco di entità rilevante: il sito web del segretario di Stato, in particolare, è rimasto offline per diverse ore nella giornata di ieri. Il sito web colpito dall'attacco informatico non è utilizzato per le operazioni di voto e spoglio elettronico delle schede, ma fornisce informazioni e indicazioni ai cittadini in merito alle modalità e agli orari di voto. (Was)