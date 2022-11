Usa: Arizona, respinta la richiesta dei repubblicani per posticipare chiusura dei seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice della contea di Maricopa, in Arizona, ha respinto la richiesta avanzata dal Comitato nazionale dei repubblicani per posticipare di un’ora l’orario di chiusura dei seggi elettorali nello Stato, dopo i problemi tecnici che hanno interessato per parte della giornata le macchine per il conteggio dei voti. Le autorità della contea hanno fatto sapere di essersi opposte alla misura, che è stata invece sostenuta da svariati candidati repubblicani nello Stato, affermando che i rallentamenti causati dai problemi tecnici avrebbero scoraggiato gli elettori dal votare. Secondo gli avvocati che hanno presentato la richiesta del Comitato, gli scrutinatori della contea avrebbero dato “istruzioni imprecise” ai cittadini che avrebbero riscontrato problemi durante il processo di voto. (Was)