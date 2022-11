Usa: Massachusetts, la democratica Maura Healey sarà la nuova governatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procuratrice generale democratica del Massachusetts, Maura Healey, sarà la nuova governatrice dello Stato, dopo che il repubblicano attualmente in carica, Charlie Baker, ha annunciato in precedenza di non volersi ricandidare per un nuovo mandato. Lo anticipano le proiezioni dell’emittente “Cnn”. Si tratta della prima donna ad essere eletta all’incarico nella storia dello Stato, se dovesse essere confermata la vittoria contro il candidato repubblicano, Geoff Diehl. (Was)