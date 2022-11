Usa: la democratica Lee sarà la prima deputata afroamericana della Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata democratica Summer Lee sarà la prima donna afroamericana a rappresentare la Pennsylvania al Congresso federale degli Stati Uniti. Lo anticipano le proiezioni diffuse dall'emittente televisiva "Cnn" dopo la chiusura dei seggi per le elezioni di medio termine, che attribuiscono a Lee la vittoria nel 12mo distretto congressuale del suo Stato. Lee, già deputata statale per l'area di Pittsburgh, subentrerà al suo collega di partito Mike Doyle. (Was)