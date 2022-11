Ucraina: Zelenski, situazione ancora difficile a Donetsk e su tutto il fronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione dei combattimenti tra Ucraina e Russia "rimane difficile su tutto il fronte", e in particolare nella regione meridionale di DOnetsk. Lo h detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio serale. Zelensky avverte che il calo delle notizie dal fronte, rispetto a poche settimane fa, non "significa che l'intensità dei combattimenti sia diminuita. La situazione è difficile su tutto il fronte. Proseguono, aspre battaglie di posizione", sottolinea il presidente segnalando che la situazione è "particolarmente difficile nella regione di Donetsk. Gli occupanti stanno subendo perdite su vasta scala", ma Mosca non ha ritirato l'ordine di premere sulla zona. ". Non stiamo cedendo un solo centimetro della nostra terra", ha aggiunto Zelensky ringraziando "i nostri eroi che occupano posizioni nel Donbas". (Kiu)