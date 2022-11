Perù: governo riduce stime crescita per il 2022 dal 3,3 al 2,7-3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze del Perù, Kurt Burneo, ha annunciato oggi che le previsioni di crescita economica per il 2022 sono scese dal 3,3 per cento previsto ad agosto, a una stima che va dal 2,7 al 3 per cento. Lo ha detto in una conferenza stampa in cui ha presentato lo stato di avanzamento del programma "Impulso Perù", sottolineando che la revisione dei pronostici è dovuta alla situazione dell'economia internazionale. Riviste al ribasso dal 3,5 al 3,1 per cento anche le previsioni per il 2023. Il ministro ha tuttavia smentito che il Paese stia attraversando una recessione economica: "Non direi (...) che siamo in una crisi economica. L'economia continua a crescere, poco, ma continua a crescere", ha affermato. Per quanto riguarda l'inflazione, ha sottolineato che non è "una questione solo per il Perù" e che, nel contesto internazionale, "l'inflazione esiste praticamente in tutti i paesi". (segue) (Brb)