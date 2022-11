Usa: exit poll, cittadini scontenti per situazione nel Paese e per agenda di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini statunitensi sono “generalmente scontenti” della situazione nel Paese, e sono in molti ad avere una “opinione negativa” riguardo al presidente Joe Biden. Stando ai risultati preliminari di un exit poll condotto da Edison Research per conto di alcuni media statunitensi, sette persone su dieci sono “insoddisfatte di come stanno andando le cose nel Paese, e circa un terzo ha dichiarato di essere arrabbiato per la situazione”. Il tasso di approvazione generale di Biden si è attestato al 45 per cento, anche se circa la metà degli intervistati ha dichiarato che le politiche dell’amministrazione “stanno facendo male al Paese”. Solo il 36 per cento ha espresso una opinione positiva sull’agenda del governo. (Was)