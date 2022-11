Usa: primi seggi elettorali per la Camera iniziano a chiudere in Indiana e in Kentucky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi seggi per eleggere i rappresentanti alla camera bassa del Congresso Usa, negli Stati dell’Indiana e del Kentucky, stanno iniziando a chiudere, anche se la maggior parte (inclusi quelli per le elezioni al Senato) rimarrà aperta fino alle 19 locali, per altri 45 minuti circa. Nell’Indiana, che alla Camera dei rappresentanti conta nove seggi, le urne sono state chiuse nel terzo, nel quinto, nel sesto, nel settimo e nel nono distretto. In Kentucky, che invece conta sei seggi alla Camera, le urne sono state chiuse nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel sesto distretto. (Was)